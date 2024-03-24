Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен

На финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными командами Украины и Исландии, который состоится 26 марта в польском Вроцлаве на «Тарчинский Арена Вроцлав» (начало – в 21:45 по киевскому времени), будет работать судейская бригада из Франции. Главным арбитром выступит опытный Клеман Тюрпен.

Отметим, что 41-летний француз хорошо знаком болельщикам сборной Украины, он уже трижды судил матчи в участием «сине-желтых».

Матчи с участием сборной Украины, которые судил Клеман Тюрпен

Отбор на ЧМ-2014: Молдова – Украина – 0:0

Отбор на ЧМ-2018: Украина – Исландия – 1:1

Отбор на Евро-2020: Португалия – Украина – 0:0