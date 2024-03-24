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  4. Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 15:19 | Обновлено 24 марта 2024, 16:33
3402
5

Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен

«Сине-желтые» пока не выигрывали таких встреч

24 марта 2024, 15:19 | Обновлено 24 марта 2024, 16:33
3402
5
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Тюрпен

На финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными командами Украины и Исландии, который состоится 26 марта в польском Вроцлаве на «Тарчинский Арена Вроцлав» (начало – в 21:45 по киевскому времени), будет работать судейская бригада из Франции. Главным арбитром выступит опытный Клеман Тюрпен.

Отметим, что 41-летний француз хорошо знаком болельщикам сборной Украины, он уже трижды судил матчи в участием «сине-желтых».

Матчи с участием сборной Украины, которые судил Клеман Тюрпен

Отбор на ЧМ-2014: Молдова – Украина – 0:0
Отбор на ЧМ-2018: Украина – Исландия – 1:1
Отбор на Евро-2020: Португалия – Украина – 0:0

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Vbolivalnyk-Peter
Це як історія з песимістом та оптимістом і з половиною склянки води... Як на мене - то арбітр власне фартовий - з ним ми жодного разу не програвали!!!
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+9
Serhii P.
Залежно, з якої сторони дивитись. З таким же ж успіхом можна написати, що арбітр фартовий та Україна з ним ще не програвала
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+7
vitaha33
Пенальті дав у грі з ісландцями, а те, що Коноплянка не забив - не його вина. 0:0 в Португалії за щастя, тільки з молдаванами прокол
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+5
Mishka_Tayson
ЧМ - що то за змагання такі?! Може ЧС?
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+2
Умник
Дежавю. Я помню матч в 2018 году с Исландией в Киеве. Там решений кучу было неоднозначных
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0
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