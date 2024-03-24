Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 14:24 | Обновлено 24 марта 2024, 14:25
948
2

Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»

Главный тренер «Вереса» вспомнил времена игры в Крыму

24 марта 2024, 14:24 | Обновлено 24 марта 2024, 14:25
948
2
Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук вспомнил времена игры за ФК «Севастополь» (2010-2012 годы).

– В 2010-11 годах Вы играли в Севастополе. Русским миром тогда уже ощутимо попахивало?

– Там всегда им пахло. Особенно в Севастополе, где базировался Черноморский флот. Я вообще не чувствовал там чего-то украинского. Наверное, за годы Независимости можно было сделать гораздо больше в плане украинизации Крыма, его интеграции в жизнь государства. Когда-нибудь об этом напишут в книжках.

– Выходя в город выпить кофе, Вы на украинском языке пробовали разговаривать? Какой была реакция местных?

– Какой-то агрессии я не чувствовал в то время – до войны оставалось три года. Все потом изменилось очень быстро. Говорят, от любви до ненависти – один шаг, здесь та же история. Я общался и на украинском, и на русском. У меня жена из Донецка, мои родители в гости приезжали. Ни разу не видел кривых взглядов от местных.

Ранее Олег Шандрук прокомментировал борьбу «Вереса» за выживание в УПЛ.

По теме:
Реал Фарма – ЮКСА, Дружба – Локомотив, Скала – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Кремень – Металлист, Диназ – Буковина, Агробизнес – Виктория. Смотреть LIVE
Тимур КОРАБЛИН: «Мы играем друг за друга и боремся за место в УПЛ»
Олег Шандрук Севастополь Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Футбол 24
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Теннис | 24 марта 2024, 01:29 14
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами

Элина в двух сетах уступила Наоми Осаке из Японии

Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Теннис | 24 марта 2024, 05:42 22
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами

Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Футбол | 23.03.2024, 16:53
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
россия обиделась, что МОК никак не отреагировал на теракт в москве
Футбол | 24.03.2024, 11:50
россия обиделась, что МОК никак не отреагировал на теракт в москве
россия обиделась, что МОК никак не отреагировал на теракт в москве
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Футбол | 24.03.2024, 14:03
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swimmer
а як воно повино бути, коли усi росiяни,пiсля дембелля, залишались там. Невже хтось здавав своi квартири-дачi? Ще i рiдню попривозили. 
Ответить
+3
Alexey75
Не правда.
В Севастополе всегда любили Украину и сейчас многие её любят.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
22.03.2024, 08:01
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 7
Футбол
Как проиграть битву, но выиграть войну
Как проиграть битву, но выиграть войну
22.03.2024, 11:23 73
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем