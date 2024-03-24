Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук вспомнил времена игры за ФК «Севастополь» (2010-2012 годы).

– В 2010-11 годах Вы играли в Севастополе. Русским миром тогда уже ощутимо попахивало?

– Там всегда им пахло. Особенно в Севастополе, где базировался Черноморский флот. Я вообще не чувствовал там чего-то украинского. Наверное, за годы Независимости можно было сделать гораздо больше в плане украинизации Крыма, его интеграции в жизнь государства. Когда-нибудь об этом напишут в книжках.

– Выходя в город выпить кофе, Вы на украинском языке пробовали разговаривать? Какой была реакция местных?

– Какой-то агрессии я не чувствовал в то время – до войны оставалось три года. Все потом изменилось очень быстро. Говорят, от любви до ненависти – один шаг, здесь та же история. Я общался и на украинском, и на русском. У меня жена из Донецка, мои родители в гости приезжали. Ни разу не видел кривых взглядов от местных.

Ранее Олег Шандрук прокомментировал борьбу «Вереса» за выживание в УПЛ.