Евро-2024 может стать первым, где не сыграет ни одной сборной-дебютанта

Чемпионат Европы, который пройдет предстоящим летом в Германии, может стать первым в истории, на котором не будет ни одного участника-дебютанта. Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года и в каждом турнире неизменно была хотя бы одна команда, впервые отобравшаяся на континентальное первенство.

На данный момент известна 21 сборная, которая сыграет на Евро-2024, 26 марта в стыковых матчах определятся еще три обладателя путевок на турнир.

Эти три путевки получат победители матчей Украина — Исландия, Уэльс — Польша и Грузия — Греция. Среди шести претендентов на оставшиеся три места на Евро-2024 лишь Грузия никогда не отбиралась в финальную часть чемпионата Европы.

Поэтому единственным условием для того, чтобы Евро-2024 стал первым в истории ЧЕ без дебютантов является победа Греции над Грузией.