Евро-2024 может стать первым, где не сыграет ни одной сборной-дебютанта
Для этого сборная Грузии не должна выйти на континентальное первенство
Чемпионат Европы, который пройдет предстоящим летом в Германии, может стать первым в истории, на котором не будет ни одного участника-дебютанта. Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года и в каждом турнире неизменно была хотя бы одна команда, впервые отобравшаяся на континентальное первенство.
На данный момент известна 21 сборная, которая сыграет на Евро-2024, 26 марта в стыковых матчах определятся еще три обладателя путевок на турнир.
Эти три путевки получат победители матчей Украина — Исландия, Уэльс — Польша и Грузия — Греция. Среди шести претендентов на оставшиеся три места на Евро-2024 лишь Грузия никогда не отбиралась в финальную часть чемпионата Европы.
Поэтому единственным условием для того, чтобы Евро-2024 стал первым в истории ЧЕ без дебютантов является победа Греции над Грузией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Сергея Реброва вырвали победу у боснийцев 2:1 и вышли в финал плей-офф
Вся сущность Арины была раскрыта