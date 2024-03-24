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  4. Эндрик рассказал, что уже забивал на Уэмбли — правда, делал это в видеоигре
Бразилия
24 марта 2024, 13:38 |
15
0

Эндрик рассказал, что уже забивал на Уэмбли — правда, делал это в видеоигре

17-летний бразилец не мог сдержать эмоций

24 марта 2024, 13:38 |
15
0
Эндрик рассказал, что уже забивал на Уэмбли — правда, делал это в видеоигре
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

17-летний полузащитник Эндрик прокомментировал свой дебютный гол в составе сборной Бразилии, который принес «селесао» победу на «Уэмбли» над Англией (1:0) в товарищеском матче.

«Я все еще не могу поверить в это. Думаю, я даже упустил еще одну возможность забить, поскольку не мог перестать думать о голе.

Это ощущение ни с чем не сравнить. Я раньше играл в видеоигры режиме карьеры за сборную Бразилии. Помню, что там я тоже вышел на поле на «Уэмбли» и забил. С тех пор я не переставал думать об этом, не мог сконцентрироваться.

Невероятный момент для меня. Присутствовали мои родственники, моя девушка, мой агент. Я нечасто плачу, но сейчас сложно сдержать слезы. Я счастлив», — цитирует Эндрика The Athletic.

К слову, как сообщает Opta, бразилец в возрасте 17 лет 246 дней стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим на «Уэмбли» в матче сборных.

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Эндрик сборная Бразилии по футболу Англия - Бразилия товарищеские матчи
Источник The Athletic
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