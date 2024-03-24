Денис ПОПОВ: «Сборной Украины очень нужна поддержка болельщиков»

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о подготовке национальной команды к решающему матчу отбора Евро-2024 против Исландии:

«Все хорошо, сегодня нормально поработали, много двигались. Такая, можно сказать, футбольная погода. После дороги все с удовольствием приступили к работе. Настроение у ребят нормальное. Тренерский штаб всегда разрабатывает для нас разнообразные упражнения. Сегодня, например, мы больше работали с мячом, и была достаточно большая нагрузка, беговые занятия, чтобы привести себя в тонус.

До матча с исландцами осталось несколько дней. Мы разобрали их игру и будем еще разбирать, сказал тренер. Наверное, есть что добавить. Поэтому будем готовиться. Исландия – одна из тех сборных, которые навязывают верховую борьбу. Должны быть готовы к этому и физически, и ментально. Нам очень нужна поддержка болельщиков, которые дают нам дополнительный импульс, гонят нас вперед. Приглашаем их на матч. Приходите, будем рады вас видеть».

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав». Победитель встречи получит право сыграть на Евро-2024 в Германии. Украина или Исландия попадут в группу к Бельгии, Словакии и Румынии.