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  4. ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 12:39 |
571
0

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией

Матч состоится 26 марта в 21:45 по Киеву

24 марта 2024, 12:39 |
571
0
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающему матчу отбора к Евро-2024 против Исландии.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась несколькими фотографиями с тренировочного процесса. Напомним, сейчас лагерь «сине-желтых» расположен в Польше.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав». Победитель встречи получит право сыграть на Евро-2024 в Германии. Украина или Исландия попадут в группу к Бельгии, Словакии и Румынии.

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией

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Источник Sport.ua
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