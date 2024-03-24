Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к решающему матчу отбора к Евро-2024 против Исландии.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась несколькими фотографиями с тренировочного процесса. Напомним, сейчас лагерь «сине-желтых» расположен в Польше.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав». Победитель встречи получит право сыграть на Евро-2024 в Германии. Украина или Исландия попадут в группу к Бельгии, Словакии и Румынии.

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией