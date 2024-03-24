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  4. «Лучший матч». Осака оценила победу над Свитолиной на супертурнире в Майами
WTA
24 марта 2024, 12:01 |
1072
0

«Лучший матч». Осака оценила победу над Свитолиной на супертурнире в Майами

Элина проиграла Наоми в двух сетах в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в США

24 марта 2024, 12:01 |
1072
0
«Лучший матч». Осака оценила победу над Свитолиной на супертурнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Элина Свитолина

В ночь на 24 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) в двух сетах проиграла Наоми Осаке (Япония, WTA 229) в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

После завершения встречи Осака провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала победу над Элиной:

– Не могли бы вы поделиться своими мыслями о матче, Наоми?

– Это был очень веселый матч. Когда я играла, я просто думала, что она потрясающий игрок, поэтому я очень рада, что сумела победить в двух сетах.

– Похоже, это был один из ваших лучших матчей в году. Как это было для вас? Как бы вы это оценили?

– Я определенно думаю, что это был один из моих лучших матчей, если не лучший матч в этом сезоне. Но я также хочу, чтобы с каждым матчем я играла все лучше и лучше.

Перед матчем я знала, что она отличный игрок, и у меня не было другого выбора, кроме как играть очень хорошо, если я хотела иметь шанс на победу. Так что да...

– Что сделало сегодняшний матч интересным?

– Корт был действительно крутым, как и все вокруг, и все были такими громкими и крикливыми. Это было действительно похоже на Майами. Было действительно здорово играть на этом корте.

Мне также кажется, что мы обе сыграли очень хорошо. Надеюсь, она скажет то же самое. Она возвращала обратно очень много мячей. Я, честно говоря, пыталась отбить эти мячи, но они были будто виннерсами. Так что спасибо ей за такую игру.

– Вы упомянули, что считаете, что это был один из ваших лучших матчей. Насколько ценными были брейк-пойнты в равном матче?

– Брейк-пойнты были чрезвычайно ценны. Я чувствовала, что для меня это одна из ключевых вещей, в которых я пыталась стать лучше, думаю, с начала года из Австралии. Я пытаюсь стать лучше на приеме. Я чувствую, что в важные моменты это принесло свои плоды, поэтому я рада этому. Не знаю, было просто приятно, что толпа наслаждалась этим, – сказала Осака.

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Элина Свитолина Наоми Осака WTA Майами пресс-конференция
Источник ASAP text
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