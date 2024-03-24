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24 марта 2024, 11:50 |
246
1

россия обиделась, что МОК никак не отреагировал на теракт в москве

В результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» погибли уже 133 человек

24 марта 2024, 11:50 |
246
1
россия обиделась, что МОК никак не отреагировал на теракт в москве
Станислав Поздняков

Президент Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за отсутствие реакции на события в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холле».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям «Крокуса», затем в концертном зале начался пожар. По данным местного МЧС, число погибших возросло до 133 человек.

«Многие государства и их лидеры выразили нам свою поддержку и осудили терроризм, люди во всем мире несут цветы к мемориалам памяти и скорби. Равнодушных нет. Почти.

Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной Олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней. По национальному признаку. Печально», — написал Поздняков в своем телеграм-канале.

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Олимпийский комитет россии МОК Станислав Поздняков
Источник Sport.ua
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shakhtarforewer
Та ссали вони на вас, уроди.
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