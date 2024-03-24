Официальный аккаунт донецкого «Шахтера» в Telegram поделился видеоматериалом, на котором бойцы 47-й ОМБр «спасают» клубный шарф в почти разрушенном здании.

«Во время обороны Авдеевки военными 47-й ОМБр был замечен и спасен шарф «Шахтера».

ФК «Шахтер» поблагодарил бойцов за спасение шарфа и передал тепловизионный прицел», – сказано в сообщении донецкого клуба.

ВИДЕО Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил