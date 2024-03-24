Украина. Премьер лига24 марта 2024, 11:57 |
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ВИДЕО. Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил
Бойцы 47-й ОМБр получили от «горняков» тепловизионный прицел
24 марта 2024, 11:57 |
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Официальный аккаунт донецкого «Шахтера» в Telegram поделился видеоматериалом, на котором бойцы 47-й ОМБр «спасают» клубный шарф в почти разрушенном здании.
«Во время обороны Авдеевки военными 47-й ОМБр был замечен и спасен шарф «Шахтера».
ФК «Шахтер» поблагодарил бойцов за спасение шарфа и передал тепловизионный прицел», – сказано в сообщении донецкого клуба.
ВИДЕО Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил
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