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  4. ВИДЕО. Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 11:57 |
177
0

ВИДЕО. Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил

Бойцы 47-й ОМБр получили от «горняков» тепловизионный прицел

24 марта 2024, 11:57 |
177
0
ВИДЕО. Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил
ФК Шахтер

Официальный аккаунт донецкого «Шахтера» в Telegram поделился видеоматериалом, на котором бойцы 47-й ОМБр «спасают» клубный шарф в почти разрушенном здании.

«Во время обороны Авдеевки военными 47-й ОМБр был замечен и спасен шарф «Шахтера».

ФК «Шахтер» поблагодарил бойцов за спасение шарфа и передал тепловизионный прицел», – сказано в сообщении донецкого клуба.

ВИДЕО Военные «спасли» шарф Шахтера в Авдеевке. Клуб отблагодарил

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война видео
Источник Sport.ua
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