СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта

В воскресенье, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Сан-Марино – Сент-Китс и Невис

3.10 – 3.10 –2.33

22:00 Италия – Эквадор

2.18 – 3.45 – 3.50

КИБЕРСПОРТ (CS2)

14:00 compLexity – FaZe Clan

2.82 – 1.40

17:00 Virtus.pro – G2 Esports

1.85 – 1.95

20:00 NaVi – paiN Gaming

1.35 – 3.25