Другие новости24 марта 2024, 11:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 марта 2024, 11:00 |
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В воскресенье, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Сан-Марино – Сент-Китс и Невис
22:00 Италия – Эквадор
КИБЕРСПОРТ (CS2)
14:00 compLexity – FaZe Clan
17:00 Virtus.pro – G2 Esports
20:00 NaVi – paiN Gaming
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