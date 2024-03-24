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24 марта 2024, 11:00 |
3856
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 марта 2024, 11:00 |
3856
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Сан-Марино – Сент-Китс и Невис

Ggbet 3.10 – 3.10 –2.33

22:00 Италия – Эквадор

Ggbet 2.18 – 3.45 – 3.50

КИБЕРСПОРТ (CS2)

14:00 compLexity – FaZe Clan

Ggbet 2.82 – 1.40

17:00 Virtus.pro – G2 Esports

Ggbet 1.85 – 1.95

20:00 NaVi – paiN Gaming

Ggbet 1.35 – 3.25

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Источник Sport.ua
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