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  4. Тренер Интер Майами жестко прошелся по команде после разгрома в MLS
Major League Soccer
24 марта 2024, 10:29 |
179
0

Тренер Интер Майами жестко прошелся по команде после разгрома в MLS

Украинец Сергей Кривцов отыграл весь матч

24 марта 2024, 10:29 |
179
0
Тренер Интер Майами жестко прошелся по команде после разгрома в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал крупное поражение от «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:4) в матче регулярного чемпионата MLS.

Отметим, что лидер атаки «цапель» Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения. Другие экс-футболисты «Барселоны» из «Интера» — Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс — отыграли матч целиком.

«Мне особо нечего сказать кроме того, что нас переиграли от начала и до конца. У «Ред Буллз» было видно желание побеждать, а у нас нет. Когда команда вступает в игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет выиграть матч, то она это сделает. Отсутствие Месси — это большая потеря для любой команды, но в прошлом матче с «Ди Си Юнайтед» (3:1) его тоже не было на поле», — цитирует Мартино The Daily Star.

Отметим, что на данный момент «Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции, правда, все конкуренты «цапель» провели на один-два матча меньше.

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Херардо Мартино Интер Майами Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Ред Буллз пресс-конференция
Источник Daily Star
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