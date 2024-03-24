Тренер Интер Майами жестко прошелся по команде после разгрома в MLS

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал крупное поражение от «Нью-Йорк Ред Буллз» (0:4) в матче регулярного чемпионата MLS.

Отметим, что лидер атаки «цапель» Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения. Другие экс-футболисты «Барселоны» из «Интера» — Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс — отыграли матч целиком.

«Мне особо нечего сказать кроме того, что нас переиграли от начала и до конца. У «Ред Буллз» было видно желание побеждать, а у нас нет. Когда команда вступает в игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет выиграть матч, то она это сделает. Отсутствие Месси — это большая потеря для любой команды, но в прошлом матче с «Ди Си Юнайтед» (3:1) его тоже не было на поле», — цитирует Мартино The Daily Star.

Отметим, что на данный момент «Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции, правда, все конкуренты «цапель» провели на один-два матча меньше.