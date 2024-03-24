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24 марта 2024, 10:06 |
52
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта

Важные события во всех видах спорта

24 марта 2024, 10:06 |
52
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта
ФК Металлист

В воскресенье, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Кремень – Металлист Харьков

Favbet 2.70 – 3.30 – 2.30

12:15 Реал Фарма – ЮКСА

Favbet 18.00 – 8.40 – 1.07

12:30 Диназ Вышгород – Буковина

Favbet 3.20 – 3.20 – 2.05

13:15 Агробизнес – Виктория

Favbet 2.44 – 3.10 – 2.65

13:30 Скала 1911 – Нива Винница

Favbet 1.90 – 3.50 – 3.30

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Источник Sport.ua
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