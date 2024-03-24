«Он не нужен им»: звезда Голливуда категорично высказался о переходе Мбаппе

Датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», раскритиковал предстоящий вероятный трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

Отметим, что 65-летний Мортенсен является давним поклонником мадридского клуба.

«Реалу» не нужен Килиан Мбаппе. Это все из-за эго президента «сливочных» Флорентино Переса. Я считаю, у них и так есть все, что нужно. С Джудом Беллингемом и Родриго в этом трансфере нет необходимости. Мбаппе должен был перейти в «Реал» два года назад. Теперь уже слишком поздно», — приводит слова Мортенсена La Provence.

Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. 25-летний форвард не намерен его продлевать и собирается перейти в «Реал» на правах свободного агента. В текущем сезоне он забил 38 голов и отдал 8 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.