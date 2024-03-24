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  4. «Он не нужен им»: звезда Голливуда категорично высказался о переходе Мбаппе
Испания
24 марта 2024, 10:53 |
797
2

«Он не нужен им»: звезда Голливуда категорично высказался о переходе Мбаппе

Вигго Мортенсен считает, что форвард должен был оказаться в Мадриде еще два года назад

24 марта 2024, 10:53 |
797
2
«Он не нужен им»: звезда Голливуда категорично высказался о переходе Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», раскритиковал предстоящий вероятный трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

Отметим, что 65-летний Мортенсен является давним поклонником мадридского клуба.

«Реалу» не нужен Килиан Мбаппе. Это все из-за эго президента «сливочных» Флорентино Переса. Я считаю, у них и так есть все, что нужно. С Джудом Беллингемом и Родриго в этом трансфере нет необходимости. Мбаппе должен был перейти в «Реал» два года назад. Теперь уже слишком поздно», — приводит слова Мортенсена La Provence.

Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. 25-летний форвард не намерен его продлевать и собирается перейти в «Реал» на правах свободного агента. В текущем сезоне он забил 38 голов и отдал 8 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник RMC Sport
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Комментарии 2
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Boodya
А що думає з цього приводу Дженіфер Лопес? Я ж так розумію, тут думки всіх вболівальників Реалу будуть?
Ответить
+1
Boodya
Цей "вболівальник" вболівав за Бешикташ, зараз вже за Реал, коли вже черга до Карпат зі Львова дійде?
Ответить
0
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