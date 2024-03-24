Аморебьета – Спортинг Хихон. Прогноз и анонс на матч Сегунды

24 марта на «Лесама» пройдет матч 32-го тура Сегунды, в котором «Аморебьета» встретится со «Спортинг» (Хихон). Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Аморебьета

Команда в следующем сезоне отметит столетний юбилей. При этом она абсолютное большинство времени проводила на полулюбительском уровне. Только в 2011-м году синие дебютировали в третьей лиге страны, и, к их чести, закрепились там, не вылетая. Наоборот, в 2021-м получилось завоевать право подняться в Сегунду. Там новичок занял 19-е место и отступил, но сразу же снова обеспечил себе повышение. Вот только там получается еще хуже: данный момент это безусловно худший клуб во втором дивизионе. А о шансах остаться в Сегунде можно рассуждать разве что теоретически. Хотя в конце зимы и начале весны было 4 тура без поражений. И только Леганесу уступили дома 0-1. Зато потом соседа, Андорру, обыграли даже на выезде - не столько свое положение исправили, сколько намекнули на желание с собой весной утащить вниз и соперника.

Спортинг (Хихон)

Клуб в последнее время неоднократно пробивался в Примеру. В том числе красно-белые провели там пару сезонов 2015-2017. Но потом результаты заметно упали. Если сначала было участие в плей-офф, то в обоих крайних розыгрышах не лишенная амбиция команда заканчивала неподалеку от зоны вылета, на семнадцатой позиции. Сейчас же хихонцы, заметно прибавив, снова претендуют на борьбу за повышение - пусть и не напрямую, а через стыковые поединки для финишировавших в топ-6. Хотя сейчас поражений не меньше, чем побед. Тем важнее была победа в прошлом туре над Алькорконом - единственный гол Дьюрдевича с пенальти перед перерывом так и остался единственным.

Статистика личных встреч

Всего между собой клубы сыграли четырежды. По 2 раза были победы красно-белых и ничьи, в том числе 1-1 в ноябре в Хихоне.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но тут все решит, скорее всего, первый же мяч, так что ставим на итоговые тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,78).