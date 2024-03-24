Легенды Реала с Зиданом в составе проиграли Порту в благотворительном матче

Экс-звезды мадридского «Реала» и португальского «Порту» провели благотворительный матч на «Сантьяго Бернабеу».

Игру посетили более 70 тысяч зрителей. Все вырученные с матча средства пойдут на исследования в области борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

На поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» вышли Икер Касильяс (сыграл за обе команды), Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кларенс Зеедорф, Зинедин Зидан, Фернандо Морьентес, Рауль и многие другие.

Матч закончился победой «Порту» со счетом 1:0. Автором гола стал Марек Чех на 8-й минуте.

Обзор матча

А 51-летний Зидан продемонстрировал, что несмотря на возраст, все еще великолепно владеет мячом.