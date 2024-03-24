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24 марта 2024, 10:01 |
481
0

Легенды Реала с Зиданом в составе проиграли Порту в благотворительном матче

Игру на «Сантьяго Бернабеу» посетили более 70 тысяч зрителей

24 марта 2024, 10:01 |
481
0
Легенды Реала с Зиданом в составе проиграли Порту в благотворительном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Экс-звезды мадридского «Реала» и португальского «Порту» провели благотворительный матч на «Сантьяго Бернабеу».

Игру посетили более 70 тысяч зрителей. Все вырученные с матча средства пойдут на исследования в области борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

На поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» вышли Икер Касильяс (сыграл за обе команды), Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кларенс Зеедорф, Зинедин Зидан, Фернандо Морьентес, Рауль и многие другие.

Матч закончился победой «Порту» со счетом 1:0. Автором гола стал Марек Чех на 8-й минуте.

Обзор матча

А 51-летний Зидан продемонстрировал, что несмотря на возраст, все еще великолепно владеет мячом.

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Источник Mundo Deportivo
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