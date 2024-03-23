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Major League Soccer
23 марта 2024, 22:17 | Обновлено 23 марта 2024, 22:20
203
0

Интер Майами без Месси разгромно проиграл Нью-Йорк Ред Буллз

Украинец Сергей Кривцов сыграл полный матч

23 марта 2024, 22:17 | Обновлено 23 марта 2024, 22:20
203
0
Интер Майами без Месси разгромно проиграл Нью-Йорк Ред Буллз
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов (справа)

Состоялся матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» разобрался со звездным «Интер Майами» (4:0).

Лионель Месси не участвовал во встрече из-за травмы, полученной в матче второго тура. Украинец Сергей Кривцов сыграл полный поединок, на 11-й минуте получил желтую карточку. Звездное трио Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс также присутствовало на поле.

Отметим, что после это матча на вершине таблицы у трех команд по 10 очков. Но «Интер Майами» сыграл 6 матчей, «Нью-Йорк Ред Буллз» – 5, а «Коламбус Крю» – 4.

MLS

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами» – 4:0
Голы: Морган (3, 51, 70), Кармона (66).

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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами Нью-Йорк Ред Буллз
Источник Sport.ua
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