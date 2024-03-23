Интер Майами без Месси разгромно проиграл Нью-Йорк Ред Буллз

Состоялся матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» разобрался со звездным «Интер Майами» (4:0).

Лионель Месси не участвовал во встрече из-за травмы, полученной в матче второго тура. Украинец Сергей Кривцов сыграл полный поединок, на 11-й минуте получил желтую карточку. Звездное трио Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс также присутствовало на поле.

Отметим, что после это матча на вершине таблицы у трех команд по 10 очков. Но «Интер Майами» сыграл 6 матчей, «Нью-Йорк Ред Буллз» – 5, а «Коламбус Крю» – 4.

MLS

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами» – 4:0

Голы: Морган (3, 51, 70), Кармона (66).