Интер Майами без Месси разгромно проиграл Нью-Йорк Ред Буллз
Украинец Сергей Кривцов сыграл полный матч
Состоялся матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» разобрался со звездным «Интер Майами» (4:0).
Лионель Месси не участвовал во встрече из-за травмы, полученной в матче второго тура. Украинец Сергей Кривцов сыграл полный поединок, на 11-й минуте получил желтую карточку. Звездное трио Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс также присутствовало на поле.
Отметим, что после это матча на вершине таблицы у трех команд по 10 очков. Но «Интер Майами» сыграл 6 матчей, «Нью-Йорк Ред Буллз» – 5, а «Коламбус Крю» – 4.
MLS
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами» – 4:0
Голы: Морган (3, 51, 70), Кармона (66).
Full time from NY. #RBNYvMIA pic.twitter.com/n3r0MdgmfJ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2024
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