Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 21:27 |
281
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников

По индивидуальной программе работал Дмитрий Крыськив

23 марта 2024, 21:27 |
281
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
ФК Шахтер Донецк

23 марта «Шахтер» возобновил тренировочный процесс. Сейчас подопечные Марино Пушича работают на базе спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Команда занимается без большой группы игроков, которые в эти дни представляют клуб в своих сборных.

Сегодняшняя сессия началась с активации в фитнес-зале, после чего «горняки» провели разминку на поле, выполнили серию упражнений на пас и прием, а также держание мяча на четыре ворот, и завершили двусторонней игрой в формате 6 на 6. Отметим, что в общей группе тренировались Тарас Степаненко и Марлон Гомес, по индивидуальной программе работал Дмитрий Крыськив.

На ближайшей неделе команда будет готовиться к решающей части сезона. Следующий матч «Шахтер» проведет 30 марта в Киеве с «Оболонью».

shahter-provel-trenirovku-bez-sbornikov
shahter-provel-trenirovku-bez-sbornikov-foto-1
shahter-provel-trenirovku-bez-sbornikov-foto-2
shahter-provel-trenirovku-bez-sbornikov-foto-3
shahter-provel-trenirovku-bez-sbornikov-foto-4
По теме:
Нападающий Миная: «Мы вернули интригу в борьбе за выживание»
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
ЛНЗ – Минай – 1:2. Аутсайдер снова победил. Видео голов и обзор матча
Шахтер Донецк фото чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Футбол | 23 марта 2024, 06:23 5
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией

Украина U-21 возглавляет турнирную таблицу, выиграв все 5 матчей

Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Футбол | 23 марта 2024, 16:05 5
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу у боснийцев 2:1 и вышли в финал плей-офф

В Барсе признались, что отклонили предложение по трансферу на 200 млн
Футбол | 23.03.2024, 20:46
В Барсе признались, что отклонили предложение по трансферу на 200 млн
В Барсе признались, что отклонили предложение по трансферу на 200 млн
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Теннис | 23.03.2024, 09:49
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Тренер Жироны: «Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов»
Футбол | 23.03.2024, 17:14
Тренер Жироны: «Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов»
Тренер Жироны: «Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
22.03.2024, 07:36 1
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 18
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем