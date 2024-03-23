ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
По индивидуальной программе работал Дмитрий Крыськив
23 марта «Шахтер» возобновил тренировочный процесс. Сейчас подопечные Марино Пушича работают на базе спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Команда занимается без большой группы игроков, которые в эти дни представляют клуб в своих сборных.
Сегодняшняя сессия началась с активации в фитнес-зале, после чего «горняки» провели разминку на поле, выполнили серию упражнений на пас и прием, а также держание мяча на четыре ворот, и завершили двусторонней игрой в формате 6 на 6. Отметим, что в общей группе тренировались Тарас Степаненко и Марлон Гомес, по индивидуальной программе работал Дмитрий Крыськив.
На ближайшей неделе команда будет готовиться к решающей части сезона. Следующий матч «Шахтер» проведет 30 марта в Киеве с «Оболонью».
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