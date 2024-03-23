ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников

23 марта «Шахтер» возобновил тренировочный процесс. Сейчас подопечные Марино Пушича работают на базе спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Команда занимается без большой группы игроков, которые в эти дни представляют клуб в своих сборных.

Сегодняшняя сессия началась с активации в фитнес-зале, после чего «горняки» провели разминку на поле, выполнили серию упражнений на пас и прием, а также держание мяча на четыре ворот, и завершили двусторонней игрой в формате 6 на 6. Отметим, что в общей группе тренировались Тарас Степаненко и Марлон Гомес, по индивидуальной программе работал Дмитрий Крыськив.

На ближайшей неделе команда будет готовиться к решающей части сезона. Следующий матч «Шахтер» проведет 30 марта в Киеве с «Оболонью».