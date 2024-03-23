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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 20:45 |
696
1

Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине

Харейде утверждает, что его дочь принимала беженцев

23 марта 2024, 20:45 |
696
1
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Харейде

Наставник сборной Исландии Оге Харейде перед полуфинальным матчем плей-офф за выход на Евро-2024 против Израиля попал в скандал, когда заявил, что не хотел играть против этой команды из-за того, как израильские солдаты воюют в секторе Газа.

Перед встречей с Украиной тренер объяснил свои слова и высказался о войне россии против Украины.

«Я сказал то, что думаю, и никто мне этого не запретит. Мне не нравится политика Израиля против гражданского населения палестинцев в секторе Газа. Ничего против израильских футболистов я не имел».

«Что касается войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания. Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе», — сказал Харейде.

Матч Украина – Исландия за выход на Евро-2024 состоится 26 марта.

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Volodymyr Shevchenko
Жопа большая, на 2х стульях поместится
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