Барселона объяснила, почему не собирается подписывать Холанда

Президент «Барселоны» Жоап Лапорта на вопрос о том, будет ли каталонский клуб как-то отвечать на вероятный переход Килиана Мбаппе в «Реал», отметил, что больших звезд вроде форварда Эрлинга Холанда подписывать не собирается.

«Нам не нужны большие трансферы. Переходы будут, но я сомневаюсь, что мы будем брать звезд. Нам нужны командные игроки. Что касается Холанда, то мы доверяем тем, кто есть в нашей команде».

«Нам не нужны игроки, которые испортят гармонию в коллективе», – сказал Лапорта.

Известно, что у «Барселоны» есть серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют бороться за топ-игроков.