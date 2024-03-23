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  4. Барселона объяснила, почему не собирается подписывать Холанда
Испания
23 марта 2024, 20:13 |
587
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Барселона объяснила, почему не собирается подписывать Холанда

Лапорта считает, что нельзя нарушать гармонию

23 марта 2024, 20:13 |
587
1
Барселона объяснила, почему не собирается подписывать Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Президент «Барселоны» Жоап Лапорта на вопрос о том, будет ли каталонский клуб как-то отвечать на вероятный переход Килиана Мбаппе в «Реал», отметил, что больших звезд вроде форварда Эрлинга Холанда подписывать не собирается.

«Нам не нужны большие трансферы. Переходы будут, но я сомневаюсь, что мы будем брать звезд. Нам нужны командные игроки. Что касается Холанда, то мы доверяем тем, кто есть в нашей команде».

«Нам не нужны игроки, которые испортят гармонию в коллективе», – сказал Лапорта.

Известно, что у «Барселоны» есть серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют бороться за топ-игроков.

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Жоан Лапорта Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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Serhii P.
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