Директор Ювентуса: «Последний клуб АПЛ зарабатывает больше лидера Серии А»

Руководство «Ювентуса» подтверждает, что сейчас клуб не в состоянии бороться за лучших игроков не только с топ-командами, но и середняками АПЛ.

Директор туринцев по доходам Франческо Кальво сетует на гигантский разрыв с чемпионатом Англии.

«Игроки «Ювентуса» могут переходить в топовые европейские команды или в середняки АПЛ. Страшно сказать, что последняя команда чемпионата Англии зарабатывает больше, чем первая в Серии A. Есть только одна топ-лига – Англия. Далее Испания, Италия, Франция и Германия».

«Жаль, что клубы в Италии много лет не инвестировали в новые стадионы, в отличие от других европейских чемпионатов», – сказал Кальво.