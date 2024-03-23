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Англия
23 марта 2024, 18:28 | Обновлено 23 марта 2024, 19:19
790
1

Директор Ювентуса: «Последний клуб АПЛ зарабатывает больше лидера Серии А»

Франческо Кальво разочарован отставанием от клубов Англии

23 марта 2024, 18:28 | Обновлено 23 марта 2024, 19:19
790
1
Директор Ювентуса: «Последний клуб АПЛ зарабатывает больше лидера Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Ювентуса» подтверждает, что сейчас клуб не в состоянии бороться за лучших игроков не только с топ-командами, но и середняками АПЛ.

Директор туринцев по доходам Франческо Кальво сетует на гигантский разрыв с чемпионатом Англии.

«Игроки «Ювентуса» могут переходить в топовые европейские команды или в середняки АПЛ. Страшно сказать, что последняя команда чемпионата Англии зарабатывает больше, чем первая в Серии A. Есть только одна топ-лига – Англия. Далее Испания, Италия, Франция и Германия».

«Жаль, что клубы в Италии много лет не инвестировали в новые стадионы, в отличие от других европейских чемпионатов», – сказал Кальво.

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Ювентус Серия A Английская Премьер-лига трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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umnuy2
а меньше нужно на контору играть---скандалы с понижением юве лишили вас имиджа.В АПЛ всё по честному-идёт рубилово---этим они и привликают всех
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