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  4. Олег ШАНДРУК: «Для Вереса теперь каждый матч – финальный»
Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 17:25 |
111
0

Олег ШАНДРУК: «Для Вереса теперь каждый матч – финальный»

Тренер «Вереса» – о борьбе за выживание в УПЛ

23 марта 2024, 17:25 |
111
0
Олег ШАНДРУК: «Для Вереса теперь каждый матч – финальный»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал борьбу команды за выживание в УПЛ:

– «Верес» продолжает борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Осталось десять матчей. Десять финалов?
– Абсолютно! Мы понимаем, где находимся и что нужно делать. Каждый матч – финальный. Должны показывать свой максимум, чтобы достичь положительного результата.

– Какая лучшая мотивация в такой ситуации? Разговоры с коллективом? Финансовый стимул? Встреча с болельщиками? Как найти тот микс, который поможет команде подняться выше?
– Я свято верю во внутреннюю самомотивацию. Каждый футболист – профессионал, должен уметь готовить себя. Должна быть хорошая коммуникация «тренер-игрок» внутри коллектива, а также между самими игроками. Не забываем и о коммуникации с болельщиками.

Внешняя мотивация – это финансовый стимул. Он также весомый, но не настолько, по моему мнению. Зато патриотизм по отношению к собственному клубу и болельщикам, к себе и своей семье должен пылать постоянно. В этом залог побед.

На данный момент «Верес» идет 15-м в турнирной таблице УПЛ с 13 очками в 19 матчах.

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Олег Шандрук Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Источник Футбол 24
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