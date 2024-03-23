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  4. Ювентус готовит новый контракт для своего лучшего бомбардира
Италия
23 марта 2024, 16:19 |
385
0

Ювентус готовит новый контракт для своего лучшего бомбардира

Туринский клуб не хочет повышать зарплату Душану Влаховичу

23 марта 2024, 16:19 |
385
0
Ювентус готовит новый контракт для своего лучшего бомбардира
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

«Ювентус» намерен продлить контракт со своим форвардом Душаном Влавховичем. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешний контракт Влаховича рассчитан до лета 2026 года. Согласно одному из пунктов соглашения, со следующего сезона зарплата 24-летнего серба должна возрасти до 12 миллионов евро в год.

«Ювентус» взял курс на сокращение зарплатной ведомости, и не готов платить такие деньги Влаховичу. Сербу предлагают продление контракта еще на два года (до 2028 года), но с сохранением зарплаты на нынешнем уровне в 8 миллионов евро в год.

Влахович готов продлить контракт, но требует повышения зарплаты до 10 миллионов евро в год. В руководстве «Ювентуса» есть люди, которые сомневаются в том, что Душан заслуживает таких денег.

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Ювентус Душан Влахович продление контракта
Источник Corriere dello Sport
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