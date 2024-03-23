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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 16:01 | Обновлено 23 марта 2024, 16:12
490
1

Настроены атаковать. В сборной Исландии оценили матч с Украиной

Тренерский штаб доволен четырьмя голами в прошлом матче

23 марта 2024, 16:01 | Обновлено 23 марта 2024, 16:12
490
1
Настроены атаковать. В сборной Исландии оценили матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Йоханнес Гудйонссон, помощник главного тренера сборной Исландии, считает, что команда может сделать ставку на атаку в решающем матче с Украиной за выход на Евро-2024.

«В матче с Украиной нужно сосредоточиться на том, в чем мы хороши. Мы реально видим потенциал в нашей атакующей игре с теми футболистами, которые у нас есть. Есть и физическая сила, и технический аспект на уровне».

«Мы забили Израилю четыре гола и могли забить еще, но я не говорю, что мы забьем четыре Украине. Нужно надежнее сыграть в обороне, чтобы поехать на Евро», – сказал Гудйонссон.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.

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