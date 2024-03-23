Динамо в ожидании. Борнмут надеется выгодно продать Забарного в топ-клуб
Руководство рассчитывает хорошо заработать
По информации The Athletic, «Борнмут» имеет планы по продаже защитника Ильи Забарного, которого приобрели у «Динамо» за 24 миллиона фунтов. В клубе видят перспективу развития украинца в игрока уровня команды топ-6 АПЛ, чтобы хорошо заработать на трансфере.
Ранее украинские СМИ сообщали, что киевский клуб получит 20% от следующей продажи игрока сборной Украины.
В нынешнем сезоне Забарный, чей контракт истекает в 2028 году, провел 33 матча и недавно забил дебютный гол в АПЛ.
Сообщается, что вместе с Забарным «Борнмут» готовится к трансферу основного форварда Доминика Соланке, забившего в нынешнем сезоне 17 голов.
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