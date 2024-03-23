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  4. Динамо в ожидании. Борнмут надеется выгодно продать Забарного в топ-клуб
Англия
23 марта 2024, 15:10 |
1832
2

Динамо в ожидании. Борнмут надеется выгодно продать Забарного в топ-клуб

Руководство рассчитывает хорошо заработать

23 марта 2024, 15:10 |
1832
2
Динамо в ожидании. Борнмут надеется выгодно продать Забарного в топ-клуб

По информации The Athletic, «Борнмут» имеет планы по продаже защитника Ильи Забарного, которого приобрели у «Динамо» за 24 миллиона фунтов. В клубе видят перспективу развития украинца в игрока уровня команды топ-6 АПЛ, чтобы хорошо заработать на трансфере.

Ранее украинские СМИ сообщали, что киевский клуб получит 20% от следующей продажи игрока сборной Украины.

В нынешнем сезоне Забарный, чей контракт истекает в 2028 году, провел 33 матча и недавно забил дебютный гол в АПЛ.

Сообщается, что вместе с Забарным «Борнмут» готовится к трансферу основного форварда Доминика Соланке, забившего в нынешнем сезоне 17 голов.

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Борнмут Илья Забарный Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Gargantua
нормас, если продадут за 50 то ДК получит десяточку.
вроде там уже бывший менеджер Борнмута перешедший в Ливер лоббирует сделку
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+2
Viktor Shuper
Ілля топ, скоро буде грати в топ-клубі. це потенційно захисник дійсно топового рівня. і взагалі чувак класний, без понтів всяких та виїбонів, працює і старається, саме тому в Англії його цінують і практично всі матчі грає
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+1
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