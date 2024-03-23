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  4. Осталось 19 игроков. Олимпийская сборная Ротаня потеряла защитника
Сборная УКРАИНЫ
23 марта 2024, 15:31 |
942
0

Осталось 19 игроков. Олимпийская сборная Ротаня потеряла защитника

Булеза в Японию не полетел

23 марта 2024, 15:31 |
942
0
Осталось 19 игроков. Олимпийская сборная Ротаня потеряла защитника
УАФ. Руслан Ротань

Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня отправилась в Японию на контрольный матч с местной командой U-23.

Сообщается, что в распоряжении наставника осталось 19 игроков – травму колена получил защитник «Карпат» Андрей Булеза, который в Японию не полетел.

Контрольный матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится 25 марта.

Украинская команда готовится к Олимпийским Играм, где на групповом этапе сыграет против Марокко, Аргентины и одной из азиатских сборных.

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («Рух» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - «Рух» Львов), Алексей Кащук («Шахтер» Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).

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сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань Андрей Булеза Олимпийские игры 2024 Япония - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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