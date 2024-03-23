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Испания
23 марта 2024, 13:48 | Обновлено 23 марта 2024, 13:56
357
0

Экс-игрок Реала заявил о желании вернуться в Ла Лигу

Хамес Родригес имеет амбициозные планы

23 марта 2024, 13:48 | Обновлено 23 марта 2024, 13:56
357
0
Экс-игрок Реала заявил о желании вернуться в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал о своих планах. 32-летний игрок, который сейчас выступает за бразильский клуб «Сан-Паулу», заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Испании.

«Надеюсь, в будущем я вернусь в Ла Лигу. Это чемпионат, в котором я всегда хотел выступать», – признался Родригес.

Колумбиец Хамес Родригес выступал за «Реал» Мадрид с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, забил 37 голов, сделал 42 ассиста.

Действующий контракт хавбека с «Сан-Паулу» рассчитано до лета 2025 года.

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Хамес Родригес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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