Гаэль Монфис – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 2-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против австралийца Джордана Томпсона (№29 ATP). Встреча состоится 5-м запуском на корте №1 после матча Эванс – Юбенкс. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

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Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис проиграл.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Карлоса Алькарас (№2 ATP) или Роберто Карбальеса Баэны (№64 ATP).

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