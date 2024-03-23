Гаэль Монфис – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го круга в Майами
23 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.
В матче 2-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против австралийца Джордана Томпсона (№29 ATP). Встреча состоится 5-м запуском на корте №1 после матча Эванс – Юбенкс. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис проиграл.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Карлоса Алькарас (№2 ATP) или Роберто Карбальеса Баэны (№64 ATP).
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