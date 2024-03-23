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ATP
23 марта 2024, 13:43 |
61
0

Гаэль Монфис – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го круга в Майами

23 марта 2024, 13:43 |
61
0
Гаэль Монфис – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

23 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 2-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против австралийца Джордана Томпсона (№29 ATP). Встреча состоится 5-м запуском на корте №1 после матча Эванс – Юбенкс. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис проиграл.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Карлоса Алькарас (№2 ATP) или Роберто Карбальеса Баэны (№64 ATP).

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Джордан Томпсон (теннисист) Гаэль Монфис ATP Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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