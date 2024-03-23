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WTA
23 марта 2024, 13:31 | Обновлено 23 марта 2024, 13:32
263
0

Ангелина Калинина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Майами

23 марта 2024, 13:31 | Обновлено 23 марта 2024, 13:32
263
0
Ангелина Калинина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче третьего раунда основы украинка сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии центральном на корте после матча Алькарас – Карбальес Баэна. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлии Путинцевой (№68 WTA) или Грет Миннен (№79 WTA).

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WTA Майами Ангелина Калинина смотреть онлайн Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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