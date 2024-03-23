Ангелина Калинина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче третьего раунда основы украинка сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии центральном на корте после матча Алькарас – Карбальес Баэна. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлии Путинцевой (№68 WTA) или Грет Миннен (№79 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА