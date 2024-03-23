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  4. Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 марта 2024, 13:15 |
367
0

Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Майами

23 марта 2024, 13:15 |
367
0
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№36 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче 3-го раунда основы украинка сыграет против Марии Саккари из Греции (№9 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №2 после доигрыша матча Гарсия – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны Калинской (№25 WTA) или Алены Остапенко (№10 WTA).

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Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
WTA Майами Даяна Ястремская смотреть онлайн Мария Саккари
Источник Sport.ua
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