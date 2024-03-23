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  4. ВИДЕО. Украинский баттл. Жирона показала спор между Цыганковым и Довбиком
Испания
23 марта 2024, 12:11 | Обновлено 23 марта 2024, 12:27
1569
1

ВИДЕО. Украинский баттл. Жирона показала спор между Цыганковым и Довбиком

Клуб скучает по украинцам, которые находятся в лагере сборной

23 марта 2024, 12:11 | Обновлено 23 марта 2024, 12:27
1569
1
ВИДЕО. Украинский баттл. Жирона показала спор между Цыганковым и Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артьем Довбик и Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» поделилась роликом увлекательного спора между украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком на одной из тренировок команды.

Украинцы соперничали в умении попасть в ворота с нулевого угла, получив для этого по 6 попыток.

Цыганкову удалось забить гол два раза, еще один раз мяч попал в стойку. На счету Довбика оказалось сразу 5 удачных попыток.

Как известно, в настоящий момент Виктор Цыганков и Артем Довбик находятся в расположении сборной Украины, которая готовится к финалу плей-офф отбора на Евро-2024 с командой Исландии, который состоится 26 марта.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик видео Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Жирона
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Alex196
Гарні якісні гравці
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