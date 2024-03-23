ВИДЕО. Украинский баттл. Жирона показала спор между Цыганковым и Довбиком

Испанская «Жирона» поделилась роликом увлекательного спора между украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком на одной из тренировок команды.

Украинцы соперничали в умении попасть в ворота с нулевого угла, получив для этого по 6 попыток.

Цыганкову удалось забить гол два раза, еще один раз мяч попал в стойку. На счету Довбика оказалось сразу 5 удачных попыток.

Как известно, в настоящий момент Виктор Цыганков и Артем Довбик находятся в расположении сборной Украины, которая готовится к финалу плей-офф отбора на Евро-2024 с командой Исландии, который состоится 26 марта.