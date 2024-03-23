Роман ЯРЕМЧУК: «Исландия? Это плюс-минус Уэльс»
Форвард сборной Украины – о следующем сопернике команды
Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил соперника команды по финалу плей-офф квалификации на Евро-2024, команду Исландии:
«Я думаю, это очень организованная команда. Их стиль игры более простой, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльс, мне так кажется.
Мое видение: три защитника, больше от обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто.
Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился по ним и ребята также. Когда играешь в Европе, то скучаешь за украинцами, нашей атмосферой, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и поехать на Евро».
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