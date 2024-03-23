Роман ЯРЕМЧУК: «Исландия? Это плюс-минус Уэльс»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил соперника команды по финалу плей-офф квалификации на Евро-2024, команду Исландии:

«Я думаю, это очень организованная команда. Их стиль игры более простой, на контратаках. В обороне хорошо организованы. Я думаю, что это плюс-минус Уэльс, мне так кажется.

Мое видение: три защитника, больше от обороны, есть хорошие люди, которые выбегают в атаки. Будет непросто.

Надеюсь на наших болельщиков. Действительно соскучился по ним и ребята также. Когда играешь в Европе, то скучаешь за украинцами, нашей атмосферой, хочется их порадовать, принести хорошее настроение и поехать на Евро».