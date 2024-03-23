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Англия
23 марта 2024, 10:24 | Обновлено 23 марта 2024, 10:35
200
0

Где смотреть товарищеский матч Англия – Бразилия

23 марта в 21:00 состоится контрольный матч двух топовых сборных Европы и Южной Америки

23 марта 2024, 10:24 | Обновлено 23 марта 2024, 10:35
200
0
Где смотреть товарищеский матч Англия – Бразилия
Коллаж The Analyst

В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения выяснят команды Англии и Бразилии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча Англия – Бразилия проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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