В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения выяснят команды Англии и Бразилии.

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Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча Англия – Бразилия проводит видеосервис MEGOGO.