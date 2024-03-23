Англия23 марта 2024, 10:24 | Обновлено 23 марта 2024, 10:35
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Где смотреть товарищеский матч Англия – Бразилия
23 марта в 21:00 состоится контрольный матч двух топовых сборных Европы и Южной Америки
23 марта 2024, 10:24 | Обновлено 23 марта 2024, 10:35
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В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения выяснят команды Англии и Бразилии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча Англия – Бразилия проводит видеосервис MEGOGO.
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