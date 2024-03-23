Другие новости23 марта 2024, 10:28 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта
Важные события во всех видах спорта
23 марта 2024, 10:28 |
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В субботу, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Эпицентр – Мариуполь
14:00 Карпаты – Полтава
15:30 ЛНЗ Черкассы – Минай
ТЕННИС
20:00 Наоми Осака – Элина Свитолина
21:00 Мария Саккари – Даяна Ястремская
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