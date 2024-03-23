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23 марта 2024, 10:28 |
67
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта

Важные события во всех видах спорта

23 марта 2024, 10:28 |
67
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта
ФК ЛНЗ Черкассы

В субботу, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Эпицентр – Мариуполь

Favbet 2.06 – 3.15 – 3.25

14:00 Карпаты – Полтава

Favbet 1.31 – 4.60 – 7.60

15:30 ЛНЗ Черкассы – Минай

Favbet 1.63 – 3.75 – 6.50

ТЕННИС

20:00 Наоми Осака – Элина Свитолина

Favbet 1.87 – 1.93

21:00 Мария Саккари – Даяна Ястремская

Favbet 1.27 – 3.75

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Источник Sport.ua
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