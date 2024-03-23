ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта

В субботу, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Эпицентр – Мариуполь

2.06 – 3.15 – 3.25

14:00 Карпаты – Полтава

1.31 – 4.60 – 7.60

15:30 ЛНЗ Черкассы – Минай

1.63 – 3.75 – 6.50

ТЕННИС

20:00 Наоми Осака – Элина Свитолина

1.87 – 1.93

21:00 Мария Саккари – Даяна Ястремская

1.27 – 3.75