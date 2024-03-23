Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами

Дождь меняет ранее утвержденный график проведения матчей на женском турнире WTA 1000 в Майами.

В ночь на 23 марта из-за непогоды проведение встреч было прервано, и оргкомитет был вынужден корректировать расписание.

На данный момент предварительно известно, что встреча третьего круга с участием украинки Элины Свитолиной против японки Наоми Осаки состоится 23 марта, начало – в 20:00 по Киеву.

Через час после этого, приблизительно в 21:00 по киевскому времени, на корт должна будет выйти украинка Даяна Ястремская, которую ждет поединок против Марии Саккари из Греции.