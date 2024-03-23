Другие новости23 марта 2024, 11:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 марта 2024, 11:00 |
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В субботу, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Англия – Бразилия
22:00 Франция – Германия
КИБЕРСПОРТ (СS2)
17:00 compLexity Gaming – Team Vitality
17:00 ECSTATIC – G2 Esports
20:00 Cloud9 – NaVi
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