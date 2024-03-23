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23 марта 2024, 11:00 |
4560
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 марта 2024, 11:00 |
4560
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Англия – Бразилия

Ggbet 2.04 – 3.55 – 3.80

22:00 Франция – Германия

Ggbet 1.79 – 4.00 – 4.30

КИБЕРСПОРТ (СS2)

17:00 compLexity Gaming – Team Vitality

Ggbet 4.07 – 1.24

17:00 ECSTATIC – G2 Esports

Ggbet 3.82 – 1.27

20:00 Cloud9 – NaVi

Ggbet 2.08 – 1.75

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Источник Sport.ua
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