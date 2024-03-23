СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта

В субботу, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Англия – Бразилия

2.04 – 3.55 – 3.80

22:00 Франция – Германия

1.79 – 4.00 – 4.30

КИБЕРСПОРТ (СS2)

17:00 compLexity Gaming – Team Vitality

4.07 – 1.24

17:00 ECSTATIC – G2 Esports

3.82 – 1.27

20:00 Cloud9 – NaVi

2.08 – 1.75