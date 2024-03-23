В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения выяснят команды Франции и Германии.

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Встреча пройдет в Лионе.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, и сборная Франции, и сборная Германия ведут подготовку к финальной части чемпионата Европы 2024, которая будет домашней для Бундестим.

Видеотрансляцию матча Франция – Германия проводит видеосервис MEGOGO.