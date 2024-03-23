Другие новости23 марта 2024, 08:31 | Обновлено 23 марта 2024, 08:50
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Где смотреть товарищеский матч Франция - Германия
23 марта в 22:00 состоится контрольный матч двух топовых европейских сборных
23 марта 2024, 08:31 | Обновлено 23 марта 2024, 08:50
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В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения выяснят команды Франции и Германии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча пройдет в Лионе.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Как известно, и сборная Франции, и сборная Германия ведут подготовку к финальной части чемпионата Европы 2024, которая будет домашней для Бундестим.
Видеотрансляцию матча Франция – Германия проводит видеосервис MEGOGO.
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