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23 марта 2024, 08:31 | Обновлено 23 марта 2024, 08:50
135
0

Где смотреть товарищеский матч Франция - Германия

23 марта в 22:00 состоится контрольный матч двух топовых европейских сборных

23 марта 2024, 08:31 | Обновлено 23 марта 2024, 08:50
135
0
Где смотреть товарищеский матч Франция - Германия
Коллаж The Analyst

В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения выяснят команды Франции и Германии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет в Лионе.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, и сборная Франции, и сборная Германия ведут подготовку к финальной части чемпионата Европы 2024, которая будет домашней для Бундестим.

Видеотрансляцию матча Франция – Германия проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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