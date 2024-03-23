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Лига наций
23 марта 2024, 04:20 | Обновлено 23 марта 2024, 04:50
168
0

Будет матч двух топ-сборных. Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ

В решающем поединке 24 марта встретятся сборные США и Мексики

23 марта 2024, 04:20 | Обновлено 23 марта 2024, 04:50
168
0
Будет матч двух топ-сборных. Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал четырех Лиги наций КОНКАКАФ проходит в американском городе Арлингтон (штат Техас). По итогам полуфиналов определены финалисты турнира

На пути к финалу сборная США обыграла команду Ямайки. Пропустив первыми, американцы с трудом спасли игру благодаря автоголу на 90+6 минуте и затем забили два гола в дополнительное время (3:1 д.в.)

В другом полуфинале сборная Мексика уверенно победила команду Панамы со счетом 3:0.

В финале 24 марта встретятся сборные США и Мексика, а Ямайка и Панама в тот же день разыграют бронзовые медали.

Лига наций КОНКАКАФ 2023/24

1/2 финала, 21 марта 2024

США – Ямайка – 3:1 (д.в.)

Голы: Кори Бурк, 90+6 (автогол), Хаджи Райт, 96, 109 – Грег Ли, 1

Панама – Мексика – 0:3

Голы: Эдсон Альварес, 40, Хулиан Киньонес, 43, Орбелин Пинеда, 67

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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