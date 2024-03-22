ВИДЕО. Кабаев дал большое интервью и провел встречу с фанатами

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев дал пространное интервью и ответил на вопросы болельщиков.

В рамках происшествия также состоялась фан-встреча болельщиков и Владислава. Присутствующие во время прямого эфира в конференц-зале болельщики получили возможность задать свои вопросы Владиславу, а футболист выбрал три интересных вопроса и вручил их авторам подарки – мяч и худи, а также именную игровую футболку. Все собравшиеся получили автографы и сфотографировались с Владиславом.

– Несколько месяцев назад Буяльский мне подсказывал во время тренировок: «не сильно бей», «главное – точность». Когда мы оставались после тренировок, я вижу, что у него из десяти ударов восемь попадают в девятку. А я бью – и могу попасть из десяти три. А недавно он ко мне подходит со словами: «Я думал, что ты молодой – 20 лет или 21. А открыл Википедию и увидел, что тебе 28 лет. Грубо говоря, всего на год моложе меня. Я извиняюсь, чему я могу тебя научить». Многие действительно считают, что мне лет 20–21. Ребята шутят, что я сплю в криосауне.

– В «Динамо» довольно редко переходят футболисты из клубов УПЛ старше 25 лет. Как правило, селекция клуба активнее наблюдает за младшими игроками. Не считаешь ли, что твое приглашение в «Динамо» – вознаграждение за твою работу в предыдущих клубах – 100 матчей за «Зарю», 50 матчей за «Черноморец»?

– Я чрезмерно самокритичен. Первое, что привело к моему трансферу – обстоятельства. Когда началась полномасштабная война, из «Динамо» ушли три легионера, которые играли на моей позиции – де Пена, Витино, Вербич. Хотя были хорошие футболисты на этой позиции в других клубах, но выбрали меня – значит, я этого заслуживал. Я хотел попасть в «Динамо» очень сильно. И даже когда я был игроком Зари во время тренерства Скрипника, я хорошо играл против Динамо. Я хорошо дружил с Тымчиком. С Миколенко я не знаком лично, но мне говорили, что он хорошо отзывался обо мне. Потому еще за два года до этого трансфера я уже мечтал сюда попасть.

– С чего началось твое увлечение футболом в детстве?

– Как и все, начинал играть во дворе – детьми ставили какие-то кирпичи вместо штанг. Я очень ценю своих родителей, ведь я жил в селе, но они имели возможность возить меня в Одессу в футбольную секцию. Хотя начинал с плавания, но быстро понял, что это не мое, потому что я очень сильно мерз в воде. Затем мать записала меня в секцию шахмат. Но сейчас я уже почти не помню, как играть. Мне это занятие казалось скучным. Наконец, мать привела меня в футбольную секцию. Сначала у меня не очень получалось. Когда ты играешь во дворе, у тебя нет тренера, и ты делаешь на поле все, что хочешь. Даже можешь играть с бутербродом в руке.

А тут начался другой футбол – должен играть зимой, когда холодно, ты мерзнешь. К тому же тебе говорят, что делать. Что я уже не придумывал, чтобы не ехать, например, что болит живот. Летом после школы хотелось гулять, общаться с девчонками. Но мама меня все равно тащила на футбол. Я приходил домой, бросал школьный рюкзак, сразу брал другой рюкзак – с тренировочной формой, садился в машину, и мы ехали в футбольную секцию. Фактически у меня не было детства. Но сейчас я благодарен матери и папе за то, что увидели во мне эти способности. Хотя тренеры сначала говорили: «Убирайте его, ничего из него не будет».

Но тогда я даже не понимал, как все работает во взрослом футболе, пожалуй, даже по телевизору никогда не смотри футбол, но почему-то мне нравилось играть с мячом. Но многие ребята ходили на матчи «Черноморца». Я попросил маму сводить меня на матч, и все – я посмотрел на футбол под другим углом. Я увидел, что это большой труд. И сейчас я благодарен, что у меня есть такая работа, что я играю и получу за это деньги, и при этом я кайфую от этой работы.

– Когда ты начал следить за футболом, какие клубы, кроме Черноморца, тебе нравились в детстве?

– «Манчестер Юнайтед», поскольку там играл Криштиану Роналду, а также «Милан». Первая футболка у меня была с фамилией Кака и 22-м номером на спине. И так вышло, что этот номер со мной идет по жизни. Мы ездили на 7-й километр, и тогда там продалось множество футболок разных команд и известных игроков.

– Какая у тебя была основная мечта в детстве?

– Когда тебе уже 18 лет, ты иначе мыслишь. Но в более раннем возрасте у меня был только один вариант – что буду футболистом. Не было другого плана, только план А – что я буду футболистом. Как бы это тяжело ни было. Возможно, я себя не видел где-то в суперклубах, но точно видел себя в Черноморце и был уверен, что мне это точно по силам.