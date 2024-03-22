Паула Бадоса – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта вторая ракетка мира Арина Соболенко начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы она сыграет против Паулы Бадосы из Испании (№80 WTA). Время начала поединка – 23:15 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA).

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