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WTA
22 марта 2024, 23:15 | Обновлено 22 марта 2024, 23:16
1681
2

Паула Бадоса – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами

22 марта 2024, 23:15 | Обновлено 22 марта 2024, 23:16
1681
2
Паула Бадоса – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса и Арина Соболенко

22 марта вторая ракетка мира Арина Соболенко начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы она сыграет против Паулы Бадосы из Испании (№80 WTA). Время начала поединка – 23:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA).

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Паула Бадоса Арина Соболенко WTA Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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taras_sidyi
Не зрозумів, бульбашняцький мужик вже відійшов від кончіни свого хахоля?
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