Домогался – получи. Владелец французского клуба Анже получил 2 года тюрьмы
Саид Шабан понесет наказание за вольности
Владелец французского клуба «Анже» Саид Шабан приговорен судом к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год.
Шабан признан виновным в домогательствах. Адвокаты футбольного деятеля заявили, что приговор будет обжалован.
На суде против Шабана свидетельствовали бывшие сотрудницы «Анже» и предприятия Саида Шабана по производству холодных закусок. Они подтвердили, что подвергались насильственным объятиям и прикосновениям к ягодицам и груди.
Шабан в итоге был признан виновным по шести эпизодам. Еще один случай доказан не был. 59-летний Саид все обвинения отрицает.
Также сообщается, что вскоре Шабан предстанет перед судом по другому делу – о незаконной деятельности спортивного агента и отмывании денег в составе организованной группировки.
Сейчас «Анже» выступает во Второй лиге чемпионата Франции, где занимает второе место.
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