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Франция
22 марта 2024, 21:00 | Обновлено 22 марта 2024, 21:08
311
0

Домогался – получи. Владелец французского клуба Анже получил 2 года тюрьмы

Саид Шабан понесет наказание за вольности

22 марта 2024, 21:00 | Обновлено 22 марта 2024, 21:08
311
0
Домогался – получи. Владелец французского клуба Анже получил 2 года тюрьмы
Lemonde.fr. Саид Шабан

Владелец французского клуба «Анже» Саид Шабан приговорен судом к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год.

Шабан признан виновным в домогательствах. Адвокаты футбольного деятеля заявили, что приговор будет обжалован.

На суде против Шабана свидетельствовали бывшие сотрудницы «Анже» и предприятия Саида Шабана по производству холодных закусок. Они подтвердили, что подвергались насильственным объятиям и прикосновениям к ягодицам и груди.

Шабан в итоге был признан виновным по шести эпизодам. Еще один случай доказан не был. 59-летний Саид все обвинения отрицает.

Также сообщается, что вскоре Шабан предстанет перед судом по другому делу – о незаконной деятельности спортивного агента и отмывании денег в составе организованной группировки.

Сейчас «Анже» выступает во Второй лиге чемпионата Франции, где занимает второе место.

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