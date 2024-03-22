Лидер Арсенала покинул расположение сборной Англии
Букайо Сака получил небольшое повреждение
Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение сборной Англии. Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация Англии.
Причиной стало небольшое мышечное повреждение, которое получил Сака в расположении команды Гарета Саутгейта. Вскоре 22-летний англичанин вернется в расположение «Арсенала», и медики «Канониров» оценят его состояние и назовут примерные сроки восстановления.
Таким образом, Сака точно пропустит товарищеские матчи сборной Англии против Бразилии и Бельгии (23 и 26 марта).
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