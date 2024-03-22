Лидер Арсенала покинул расположение сборной Англии

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение сборной Англии. Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация Англии.

Причиной стало небольшое мышечное повреждение, которое получил Сака в расположении команды Гарета Саутгейта. Вскоре 22-летний англичанин вернется в расположение «Арсенала», и медики «Канониров» оценят его состояние и назовут примерные сроки восстановления.

Таким образом, Сака точно пропустит товарищеские матчи сборной Англии против Бразилии и Бельгии (23 и 26 марта).