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Англия
22 марта 2024, 21:03 |
898
0

Лидер Арсенала покинул расположение сборной Англии

Букайо Сака получил небольшое повреждение

22 марта 2024, 21:03 |
898
0
Лидер Арсенала покинул расположение сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака покинул расположение сборной Англии. Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация Англии.

Причиной стало небольшое мышечное повреждение, которое получил Сака в расположении команды Гарета Саутгейта. Вскоре 22-летний англичанин вернется в расположение «Арсенала», и медики «Канониров» оценят его состояние и назовут примерные сроки восстановления.

Таким образом, Сака точно пропустит товарищеские матчи сборной Англии против Бразилии и Бельгии (23 и 26 марта).

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Букайо Сака Арсенал Лондон сборная Англии по футболу травма
Источник England Football
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