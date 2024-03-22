Обновлен реестр стоимости составов клубов Ла Лиги. Где Реал и Жирона?

Авторитетный портал Transfermarkt презентовал обновленную версию рейтинга стоимости составов клубов чемпионата Испании.

Список возглавил мадридский «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин. Стоимость всех игроков «галактикос» стала меньше на 1 млн евро и составляет суммарно 1,04 млрд евро.

Вторая позиция в рейтинге у «Барселоны» (840 млн евро).

«Жирона», за которую играют украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, занимает в реестре 6-е место, имея состав стоимостью в 247 млн евро.

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