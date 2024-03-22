Обновлен реестр стоимости составов клубов Ла Лиги. Где Реал и Жирона?
Украинец Андрей Лунин представляет самую дорогую команду Испании
Авторитетный портал Transfermarkt презентовал обновленную версию рейтинга стоимости составов клубов чемпионата Испании.
Список возглавил мадридский «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин. Стоимость всех игроков «галактикос» стала меньше на 1 млн евро и составляет суммарно 1,04 млрд евро.
Вторая позиция в рейтинге у «Барселоны» (840 млн евро).
«Жирона», за которую играют украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, занимает в реестре 6-е место, имея состав стоимостью в 247 млн евро.
Топ-10 самых дорогих составов клубов Ла Лиги
- «Реал» Мадрид – 1,04 млрд евро (- 1 млн евро)
- «Барселона» – 840 млн евро (- 24 млн евро)
- «Реал Сосьедад» – 479 млн евро (- 9 млн евро)
- «Атлетико» – 418 млн евро (- 37 млн евро)
- «Атлетик» – 261 млн евро (+ 18 млн евро)
- «Жирона» – 247 млн евро (+ 24 млн евро)
- «Валенсия» – 216 млн евро (+ 19 млн евро)
- «Вильярреал» – 213 млн евро (- 3 млн евро)
- «Севилья» – 212 млн евро (+ 19 млн евро)
- «Бетис» – 199 млн евро (- 4 млн евро)
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