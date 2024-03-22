ВИДЕО. Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку

Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч с командой Марокко U-23.

Команды играют 22 марта в 22:00 на стадионе Мардан в Анталье.

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На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге с Марокко U-23. Олег Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку (1:0).

ГОЛ! 1:0. Олег Очеретько, 19 мин.