Молодежные турниры22 марта 2024, 20:34 | Обновлено 22 марта 2024, 20:54
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ВИДЕО. Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку
На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге с Марокко U-23
22 марта 2024, 20:34 | Обновлено 22 марта 2024, 20:54
1857
0
Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч с командой Марокко U-23.
Команды играют 22 марта в 22:00 на стадионе Мардан в Анталье.
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На 19-й минуте матча Украина U-21 забила в спарринге с Марокко U-23. Олег Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку (1:0).
ГОЛ! 1:0. Олег Очеретько, 19 мин.
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