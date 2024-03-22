Осужденный Робиньо провел первую ночь в тюрьме

Бывший нападающий сборной Бразилии, «Сантоса», «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо провел первую ночь в тюрьме после своего ареста, сообщает Correio Braziliense.

40-летний Робиньо, которого в Италии в 2017 году заочно приговорили к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование, был арестован в четверг и доставлен в тюрьму Тремембе в Сан-Паулу, родном городе экс-футболиста.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии постановил, что Робиньо будет отбывать наказание на родине. Защита Робиньо просила освободить игрока из-под стражи, пока не будет рассмотрена апелляция, но запрос был отклонен.

Отмечается, что свой срок известный футболист будет отбывать в тюрьме, где содержатся обвиняемые и осужденные за преступления, вызвавшие большой общественный резонанс.