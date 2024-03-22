Легенду Барселоны обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Японии. Испанец выступал в Стране Восходящего солнца за местный «Виссел Кобе» с 2018 по 2023 год.

По информации COPE, Иньеста не декларировал свои доходы, полученные от игры за клуб. В общей сложности незадекларированный доход Иньесты составил 5,2 млн евро. Футболист должен выплатить в казну азиатской страны налогов на общую сумму в 3,5 млн евро.

Отметим, что за период выступлений в «Виссел Кобе» испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 25 результативными передачами. В настоящее время Андрес выступает за эмиратский «Эмирейтс».