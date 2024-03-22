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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 17:54 |
487
0

Стало известно, кто рассудит перенесенный матч 17-го тура УПЛ

Игру между ЛНЗ и «Минаем» рассудит Дмитрий Кубряк

22 марта 2024, 17:54 |
487
0
Стало известно, кто рассудит перенесенный матч 17-го тура УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначения официальных лиц на перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и закарпатским «Минаем».

23.03.2024

ЛНЗ – «Минай». Черкассы. Центральный стадион. 15:30. Арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), ассистенты арбитра – Дебенко И. Б. (Ивано-Франковск), Юхименко М. В. (Луцк), четвертый арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Кран А. В. (Харьков). Арбитр ВАА – Романюк А. М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА – Корнийко А. С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Лысенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Иванченко Ю. А. (Киевская обл.).

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ЛНЗ Черкассы Минай ЛНЗ - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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