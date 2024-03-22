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  4. Источник: Реал не будет выкупать контракт арендованного у Шахтера защитника
Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 17:37 |
635
0

Источник: Реал не будет выкупать контракт арендованного у Шахтера защитника

Винисиус Тобиас выступает в Мадриде с апреля 2022 года

22 марта 2024, 17:37 |
635
0
Источник: Реал не будет выкупать контракт арендованного у Шахтера защитника
ФК Реал. Винисиус Тобиас

Мадридский «Реал» принял решение по бразильскому защитнику Винисиусу Тобиасу, который выступает в столице Испании на правах аренды из донецкого «Шахтера» с апреля 2022 года.

Как сообщает издание Marca, «сливочные» не будут активировать свое право по выкупу прав на футболиста за 10 млн евро, поскольку Тобиас не впечатлил своей игрой ни Карло Анчелотти, ни наставника «Кастильи» Рауля Гонсалеса.

Отметим, что защитник в основном выступал все это время за вторую команду «Реала», за которую провел в общей сложности 59 матчей и отдал 8 результативных передач, а в нынешнем сезоне дебютировал за основной состав, сыграв 88 минут в матче третьего раунда Кубка Короля против «Арандины» (3:1).

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Винисиус Тобиас Реал Мадрид аренда игрока Реал Мадрид Кастилья Кубок Испании по футболу
Источник Twitter
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