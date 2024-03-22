Сборная Германии впервые в истории сменит технического спонсора
«Бундестим» прекратит сотрудничество с Adidas
Сборная Германии по футболу в 2027 году сменит технического спонсора. Об этом сообщил Немецкий футбольный союз.
«Бундестим» подписал 7-летний контракт с американской компанией Nike, он будет действовать до 2034 года. Финансовые условия сделки не называются.
Сейчас техническим спонсором сборной Германии является немецкая компания Adidas. Сотрудничество «Бундестима» с этим брендом началось в 1954 году, Adidas на данный момент – единственный технический спонсор, который был у сборной Германии за всю ее историю.
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