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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 17:15 |
233
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Сборная Германии впервые в истории сменит технического спонсора

«Бундестим» прекратит сотрудничество с Adidas

22 марта 2024, 17:15 |
233
0
Сборная Германии впервые в истории сменит технического спонсора
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии по футболу в 2027 году сменит технического спонсора. Об этом сообщил Немецкий футбольный союз.

«Бундестим» подписал 7-летний контракт с американской компанией Nike, он будет действовать до 2034 года. Финансовые условия сделки не называются.

Сейчас техническим спонсором сборной Германии является немецкая компания Adidas. Сотрудничество «Бундестима» с этим брендом началось в 1954 году, Adidas на данный момент – единственный технический спонсор, который был у сборной Германии за всю ее историю.

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сборная Германии по футболу Adidas Nike
Источник Немецкий футбольный союз
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