Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Если Мудрика продали за 70+30, то Коноплянка стоил не меньше»
Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 16:51 | Обновлено 22 марта 2024, 16:52
302
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Если Мудрика продали за 70+30, то Коноплянка стоил не меньше»

Бывший игрок сборной Украины сравнил двух левых вингеров

22 марта 2024, 16:51 | Обновлено 22 марта 2024, 16:52
302
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Если Мудрика продали за 70+30, то Коноплянка стоил не меньше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины и «Днепра» Артем Федецкий сравнил двух левых вингеров: Михаила Мудрика и Евгения Коноплянку.

– Коноплянка всегда в своих неудачах винил тренеров. Не было ли у него конфликтов в «Днепре»?

– Никогда, ни с одним тренером в «Днепре» у него не было даже минимального конфликта. С Рамосом у него были шикарные отношения, Мистер ему доверял. Недаром Рамос говорил, что Коноплянка стоит 50 миллионов. Наверное, так оно и было. Если сейчас Мудрика за 70+30 продают, то Коноплянка в то время стоил не меньше. С Маркевичем у него также были хорошие отношения. Мирон Богданович когда только пришел в «Днепр», то сделал Женю капитаном. В сборной также конфликтов ни с кем не было.

Ранее Артем Федецкий заявил, что Евгений Коноплянка сейчас точно сумел бы потянуть уровень УПЛ.

По теме:
Рестарт сезона в Первой лиге. Нива Тернополь и Ингулец одержали победы
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Конечно, хотелось более яркой игры от Украины»
Артем Федецкий Евгений Коноплянка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо объяснил, почему Судаков вряд ли перейдет в Арсенал
Футбол | 22 марта 2024, 16:03 0
Фабрицио Романо объяснил, почему Судаков вряд ли перейдет в Арсенал
Фабрицио Романо объяснил, почему Судаков вряд ли перейдет в Арсенал

Между дончанами и лондонцами установились непростые отношения после трансфера Мудрика в «Челси»

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»
Футбол | 22 марта 2024, 13:08 12
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал слухи о завершении карьеры Евгения

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Футбол | 22.03.2024, 00:23
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Футбол | 22.03.2024, 08:12
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Футбол | 22.03.2024, 06:41
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 1
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 2
Теннис
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 9
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 237
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем