ФЕДЕЦКИЙ: «Если Мудрика продали за 70+30, то Коноплянка стоил не меньше»

Бывший игрок сборной Украины и «Днепра» Артем Федецкий сравнил двух левых вингеров: Михаила Мудрика и Евгения Коноплянку.

– Коноплянка всегда в своих неудачах винил тренеров. Не было ли у него конфликтов в «Днепре»?

– Никогда, ни с одним тренером в «Днепре» у него не было даже минимального конфликта. С Рамосом у него были шикарные отношения, Мистер ему доверял. Недаром Рамос говорил, что Коноплянка стоит 50 миллионов. Наверное, так оно и было. Если сейчас Мудрика за 70+30 продают, то Коноплянка в то время стоил не меньше. С Маркевичем у него также были хорошие отношения. Мирон Богданович когда только пришел в «Днепр», то сделал Женю капитаном. В сборной также конфликтов ни с кем не было.

Ранее Артем Федецкий заявил, что Евгений Коноплянка сейчас точно сумел бы потянуть уровень УПЛ.