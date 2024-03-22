Бельгийский клуб выгнал игрока за фото в футболке команды-конкурента

Бельгийский клуб «Моленбек» принял решение досрочно расторгнуть контракт с защитником Муссой Сиссако, являющимся воспитанником ПСЖ, который был арендован у российского «Сочи» в сентябре прошлого года.

В соцсетях Сиссако, который в феврале получил травму, выложил фото, где он работает на тренажере. При этом на малийском футболисте была футболка «Кортрейка», за который выступает его брат Абдулай.

«Кортрейк» является прямым конкурентом «Моленбека» в борьбе за выживание в высшем дивизионе Бельгии. Из-за фотографии в форме команды соперника руководство клуба решило расторгнуть аренду 23-летнего Сиссако.

«Мы не можем принять, что он надел футболку прямого конкурента, даже если это футболка его брата. Мы не думаем, что у Муссы были плохие намерения, но, учитывая контекст, это неприемлемо», — приводит L’Avenir слова руководителя «Моленбека» Максима Воссена.

В окружении игрока такое решение клуба назвали чрезмерными, пишет Le Soir.