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Бельгия
22 марта 2024, 16:47 |
373
0

Бельгийский клуб выгнал игрока за фото в футболке команды-конкурента

Мусса Сиссако выступал за «Моленбек» на правах аренды

22 марта 2024, 16:47 |
373
0
Бельгийский клуб выгнал игрока за фото в футболке команды-конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Сиссако

Бельгийский клуб «Моленбек» принял решение досрочно расторгнуть контракт с защитником Муссой Сиссако, являющимся воспитанником ПСЖ, который был арендован у российского «Сочи» в сентябре прошлого года.

В соцсетях Сиссако, который в феврале получил травму, выложил фото, где он работает на тренажере. При этом на малийском футболисте была футболка «Кортрейка», за который выступает его брат Абдулай.

«Кортрейк» является прямым конкурентом «Моленбека» в борьбе за выживание в высшем дивизионе Бельгии. Из-за фотографии в форме команды соперника руководство клуба решило расторгнуть аренду 23-летнего Сиссако.

«Мы не можем принять, что он надел футболку прямого конкурента, даже если это футболка его брата. Мы не думаем, что у Муссы были плохие намерения, но, учитывая контекст, это неприемлемо», — приводит L’Avenir слова руководителя «Моленбека» Максима Воссена.

В окружении игрока такое решение клуба назвали чрезмерными, пишет Le Soir.

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РВД Моленбек чемпионат Бельгии по футболу Кортрейк
Источник Footmercato
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